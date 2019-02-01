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В Москве загорелся байк-центр пропутинского движения "Ночные волки"

03:09, 01 февраля 2019
Мир
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В результате пожара пострадал один человек / фото УНИАН

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Инцидент произошел на западе российской столицы сообщает ТАСС.

По информации агентства, пострадал один человек. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, сейчас возгорание ликвидировано.

Отмечается, что загорелась одиноко стоящая металлическая нежилая постройка на территории комплекса.

Напомним, ранее руководитель связанного с Кремлем байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов спрогнозировал будущее России.

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Теги: #Ночные волки#русские байкеры