В Москве загорелся байк-центр пропутинского движения "Ночные волки"

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

В Москве загорелся байк-центр Sexton, который основан байкерами из пропутинского движения "Ночные волки".

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Инцидент произошел на западе российской столицы сообщает ТАСС.

По информации агентства, пострадал один человек. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, сейчас возгорание ликвидировано.

Отмечается, что загорелась одиноко стоящая металлическая нежилая постройка на территории комплекса.

Напомним, ранее руководитель связанного с Кремлем байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов спрогнозировал будущее России.