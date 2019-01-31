"Есть несколько психически больных лидеров": эксперт оценил вероятность ядерной войны в мире
Сейчас мир не находится на пороге ядерной войны, хотя есть несколько психически больных мировых лидеров.
Такое мнение во время чата на Главреде высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.
Он считает, до ядерной войны не дойдет, но сама угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд, рассказал эксперт .
По его мнению, на примере Российской Федерации мы увидим, что ее новые попытки разработать ядерное оружие нового поколения и его носителей приведут к краху путинского режима и РФ как таковой.
"Я не думаю, что мир на пороге ядерной войны. Хотя, конечно, есть несколько психически больных мировых лидеров. Прежде всего, речь идет о Путине, который сейчас взял "эстафетную палочку" у северокорейского диктатора Ким Чен Ына", - отметил собеседник.
"Путину неплохо было бы съездить к Ыну и проконсультироваться, узнать, почему лидер КНДР вдруг решил пойти на переговоры с США и отказаться от ядерного оружия", - добавил аналитик.
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"Как известно, Северная Корея была последней страной, которая осуществляла наземные испытания ядерного оружия. Это привело к страшным последствиям. Так, в результате последних испытаний, когда был уничтожен весь полигон и бо́льшая часть команды, которая занималась ядерными испытаниями и исследованиями", - заявил экономист.
Соскин полагает, что Бог попран не бывает. "И, если это понял даже вообще не ясно каких верований Ким Чен Ын, то уж КГБисту (Комитет госбезопасности, работал в СССР - Ред.) Путину это давно надо было бы понять - он же из монастырей не вылезает", - сказал политолог.
"Поэтому я думаю, что никакой ядерной войны не будет. Господь создал этот мир, и поэтому всяким психопатам, которые пытаются этот мир разрушить, лучше просто сразу уйти в небытие, чем уничтожить Землю. Я предполагаю, что до ядерной войны не дойдет. Но сама угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд", - подчеркнул Соскин.