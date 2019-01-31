"Есть несколько психически больных лидеров": эксперт оценил вероятность ядерной войны в мире

Угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд.

Сейчас мир не находится на пороге ядерной войны, хотя есть несколько психически больных мировых лидеров.

Такое мнение во время чата на Главреде высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

Он считает, до ядерной войны не дойдет, но сама угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд, рассказал эксперт .

По его мнению, на примере Российской Федерации мы увидим, что ее новые попытки разработать ядерное оружие нового поколения и его носителей приведут к краху путинского режима и РФ как таковой.

"Я не думаю, что мир на пороге ядерной войны. Хотя, конечно, есть несколько психически больных мировых лидеров. Прежде всего, речь идет о Путине, который сейчас взял "эстафетную палочку" у северокорейского диктатора Ким Чен Ына", - отметил собеседник.

"Путину неплохо было бы съездить к Ыну и проконсультироваться, узнать, почему лидер КНДР вдруг решил пойти на переговоры с США и отказаться от ядерного оружия", - добавил аналитик.

Читайте такжеПутин не собирается умирать: эксперт оценил вероятность ядерной войны

"Как известно, Северная Корея была последней страной, которая осуществляла наземные испытания ядерного оружия. Это привело к страшным последствиям. Так, в результате последних испытаний, когда был уничтожен весь полигон и бо́льшая часть команды, которая занималась ядерными испытаниями и исследованиями", - заявил экономист.

Соскин полагает, что Бог попран не бывает. "И, если это понял даже вообще не ясно каких верований Ким Чен Ын, то уж КГБисту (Комитет госбезопасности, работал в СССР - Ред.) Путину это давно надо было бы понять - он же из монастырей не вылезает", - сказал политолог.

"Поэтому я думаю, что никакой ядерной войны не будет. Господь создал этот мир, и поэтому всяким психопатам, которые пытаются этот мир разрушить, лучше просто сразу уйти в небытие, чем уничтожить Землю. Я предполагаю, что до ядерной войны не дойдет. Но сама угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд", - подчеркнул Соскин.