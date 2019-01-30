Британский парламент решил не тянуть с «Брекзитом» еще девять месяцев
01:13, 30 января 2019Мир
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Депутаты отклонили поправку, позволяющую отложить выход из Евросоюза на девять месяцев.
Была принята поправка, которая запрещает выход из ЕС без сделки с Брюсселем / фото: pixabay.com
В парламенте Великобритании прошло голосование по семи поправкам к соглашению по «Брекзиту».
Депутаты отклонили поправку, позволяющую отложить выход из Евросоюза на девять месяцев, если парламент не одобрит соглашение по «Брекзиту» до 26 февраля. При этом была принята поправка, которая запрещает выход из ЕС без сделки с Брюсселем, сообщает Медуза со ссылкой на BBC.
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Также парламент проголосовал за исключение из соглашения по «Брекзиту» пункта об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Депутаты выступили за выработку альтернативных договоренностей на этот счет. Эта поправка была одной из самых важных на голосовании, отмечает BBC.
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