Британский парламент решил не тянуть с «Брекзитом» еще девять месяцев

Депутаты отклонили поправку, позволяющую отложить выход из Евросоюза на девять месяцев.

В парламенте Великобритании прошло голосование по семи поправкам к соглашению по «Брекзиту».

Депутаты отклонили поправку, позволяющую отложить выход из Евросоюза на девять месяцев, если парламент не одобрит соглашение по «Брекзиту» до 26 февраля. При этом была принята поправка, которая запрещает выход из ЕС без сделки с Брюсселем, сообщает Медуза со ссылкой на BBC.

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Также парламент проголосовал за исключение из соглашения по «Брекзиту» пункта об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Депутаты выступили за выработку альтернативных договоренностей на этот счет. Эта поправка была одной из самых важных на голосовании, отмечает BBC.