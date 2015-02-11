В России разбился самолет-разведчик Су-24, судьба экипажа выясняется

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Самолет разбился около 11.00 мск во время захода на посадку за семь километров от аэродрома. Судьба экипажа Су-24 пока неизвестна, в район падения направлено поисково-спасательную группу», - сказано в сообщении.

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Самолет взлетел с военного аэродрома Мариновка, расположенный вблизи поселка Октябрьское Волгоградской области.

Ранее УНИАН сообщал, что истребители НАТО перехватили военный самолет РФ над Балтикой.