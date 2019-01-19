Трамп и Ким Чен Ын договорились встретиться в конце февраля - Белый дом

Место встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына объявят позже, отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля. Об этом 18 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Как сообщает Reuters, заявление администрации Трампа было сделано после полуторачасовой встречи американского президента с главным переговорщиком по ядерной проблеме КНДР генералом Ким Ен Чхолем.

Сандерс подчеркнула, что место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына будет объявлено позже.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2018 года лидеры США и КНДР провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В августе госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что продолжение работы над программой вооружений в Северной Корее противоречит обязательствам по денуклеаризации.