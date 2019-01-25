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В итальянских Альпах столкнулись вертолет и туристический самолет, есть жертвы (фото, видео)

19:49, 25 января 2019
Мир
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Над Альпами столкнулись самолет и вертолет / twitter.com/cnsas_official

Об этом со ссылкой на Национальный альпийский и спелеологический корпус спасения сообщает "Гордон".

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"Столкновение вертолета и туристического самолета", – сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что на месте авиакатастрофы работают два их вертолета, к ним готовы присоединиться еще два вертолета.

Служба проинформировала о четырех жертвах и двух раненых.

"Двух раненых транспортируют в больницу. На участке, кроме техников альпийского спасения, медицинский персонал и команда, специализирующаяся на вырезывании листового металла", – сообщили в корпусе спасения.

Позже стало известно, что обнаружили пятую жертву. 

Как сообщал УНИАН, 18 января в России в небе столкнулись два истребителя Су-34.

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Теги: #Италия#авиакатастрофа#Альпы