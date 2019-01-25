В итальянских Альпах столкнулись вертолет и туристический самолет, есть жертвы (фото, видео)

На данный момент известно о пяти жертвах.

В Италии в районе ледника Рутор в Альпах столкнулись вертолет и самолет.

Об этом со ссылкой на Национальный альпийский и спелеологический корпус спасения сообщает "Гордон".

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"Столкновение вертолета и туристического самолета", – сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что на месте авиакатастрофы работают два их вертолета, к ним готовы присоединиться еще два вертолета.

Служба проинформировала о четырех жертвах и двух раненых.

"Двух раненых транспортируют в больницу. На участке, кроме техников альпийского спасения, медицинский персонал и команда, специализирующаяся на вырезывании листового металла", – сообщили в корпусе спасения.

Позже стало известно, что обнаружили пятую жертву.

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019

Как сообщал УНИАН, 18 января в России в небе столкнулись два истребителя Су-34.