В итальянских Альпах столкнулись вертолет и туристический самолет, есть жертвы (фото, видео)
В Италии в районе ледника Рутор в Альпах столкнулись вертолет и самолет.
Об этом со ссылкой на Национальный альпийский и спелеологический корпус спасения сообщает "Гордон".
Читайте такжеФюзеляж переломился: появились фото с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в России
"Столкновение вертолета и туристического самолета", – сказано в сообщении.
Спасатели отметили, что на месте авиакатастрофы работают два их вертолета, к ним готовы присоединиться еще два вертолета.
Служба проинформировала о четырех жертвах и двух раненых.
"Двух раненых транспортируют в больницу. На участке, кроме техников альпийского спасения, медицинский персонал и команда, специализирующаяся на вырезывании листового металла", – сообщили в корпусе спасения.
Позже стало известно, что обнаружили пятую жертву.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019
Как сообщал УНИАН, 18 января в России в небе столкнулись два истребителя Су-34.