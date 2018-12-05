Турция просит ордер на арест двух саудовцев в деле об убийстве журналиста

Подозреваемыми являются бывший заместитель службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-советник наследного принца.

В Турции прокуратура просит предоставить ордер на арест двух граждан Саудовской Аравии в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи на территории консульства страны в Стамбуле.

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По информации Reuters, подозреваемыми являются бывший заместитель службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмед Асири и экс-советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, передает радио Свобода.

Американские сенаторы после встречи с директором ЦРУ заявили, что доказательства прямо свидетельствуют о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи, и призвали к санкциям.

Отчет Джины Гаспел проходил в закрытом режиме, и сенаторы публично ничего не сказали о том, какие детали указывают на причастность наследного принца к убийству.

В то же время, как заявил сенатор-республиканец Боб Коркер, суд присяжных признал бы его виновным после 30-минутных слушаний. «Нужно быть слепым, чтобы не прийти к выводу, что все это было организовано людьми, которые находились под командованием Мохаммеда бин Салмана», – заявил сенатор Линдси Грэм.

Администрацию президента США Дональда Трампа критиковали в Конгрессе с требованием дать резкий ответ на убийство оппозиционного саудовского журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал остаться «надежным партнером» Саудовской Аравии, несмотря на международное осуждение убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

Республиканцы и демократы продвигают законодательство, которое бы привлекло Саудовскую Аравию к ответственности. На прошлой неделе 14 сенаторов-республиканцев проголосовали с демократами за законопроект, цель которого остановить американскую поддержку саудовской коалиции в войне в Йемене.

Как сообщал УНИАН, оппозиционный саудовский журналист, критик саудовской власти и обозреватель The Washington Post Джамаль Хашокджи был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле 2 октября. Его тело до сих пор не нашли.

Власти королевства объявила об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашокджи, однако отвергла свою причастность к организации нападения на него. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Государственный прокурор Саудовской Аравии потребовал смертной казни для пятерых из 11 обвиняемых в убийстве.

Страны Запада и спецслужбы Турции не считают саудовскую версию достоверной и подозревают, что заказчики убийства Хашокджи могут быть связаны с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

Сам принц назвал убийство «омерзительным преступлением» и заявил, что гибель журналиста была «очень, очень болезненным инцидентом для всех саудовцев».