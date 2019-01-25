Союзники США по НАТО существенно увеличат расходы на оборону - Столтенберг

Союзники США по НАТО намерены увеличить финансирование оборонной сферы до конца следующего года на 100 миллиардов долларов, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Страны-члены НАТО, не считая Соединенных Штатов Америки, намерены до конца следующего года дополнительно выделить на оборону около 100 миллиардов долларов США.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая в четверг, 24 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует DW.

Читайте такжеРоссия размещает в Европе новые ракеты с ядерным потенциалом - генсек НАТО

Он сообщил, что до 2024 года дополнительные оборонные расходы стран-членов блока, за исключением США, вырастут на 350 миллиардов долларов по сравнению с их расходами в 2016 году. В 2016 году оборонные расходы стран-членов НАТО в Европе составили почти 238 миллиардов долларов, а США - более 650 миллиардов долларов.

Как известно, президент США Дональд Трамп постоянно требует, чтобы другие страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до двух процентов ВВП - как это предполагают решения, принятые на саммите Альянса в Уэльсе в 2014 году.