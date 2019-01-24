Часы судного дня: человечество до сих пор как никогда близко к уничтожению

Ученые оставили стрелку условных часов на отметке за две минуты до полуночи.

Эксперты, которые управляют известными со времен Холодной войны «Часами судного дня», в 2019 году решили оставить его стрелки на отметке за две минуты до полуночи.

Такое «время» он начал показывать еще в прошлом году. Это наиболее критическая и угрожающая позиция стрелок с 1953 года, когда Холодная война была в разгаре, пишет The Independent.

Ученые подчеркнули, что их решение не менять позицию стрелок не должно никого успокаивать. На самом деле оно отражает «новую аномалию» - тревожное состояние вещей, когда нестабильность и неопределенность стали «нормой».

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«Человечество теперь встало перед двумя экзистенциальными угрозами одновременно, каждая из которых вызывает чрезвычайное беспокойство и требует немедленного внимания. Эти главные угрозы – ядерное оружие и климатические изменения – обострились в прошлом году из-за участившегося применения методов информационной войны для подрыва демократий по всему миру, что усиливает эти и другие угрозы и ставит будущее цивилизации под угрозу», - объяснили ученые, добавив, что в таком положении вещей нет ничего нормального.