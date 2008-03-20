Лидер «Аль-Каиды» Осама бин Ладен угрожает Евросоюзу.

Его обращение к ЕС обнародовали в Интернете. Бин Ладен обещает отомстить за публикацию карикатур на исламского пророка Магомета. Он назвал печатание рисунков в Дании и других государствах Евросоюза частью «крестового похода» против мусульман.

В первый раз карикатуры появились в одной из датских газет в сентябре 2005 года. Позже их перепечатали другие европейские издания.

Во многих арабских странах после этого прошли массовые митинги и демонстрации – в Иране, Египте, Сирии, Кувейте, Пакистане и других.

Радио Свобода