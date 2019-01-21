Business Insider: ВВС Украины попали в список худших в мире

В антирейтинге издания боевая авиация нашей страны на шестом месте.

Если вам не приходится думать о доминировании в небе, вполне вероятно, вы побеждаете в этой плоскости. Собственно, в этом вопросе Военно-воздушные силы США могут подать пример. Их наземные коллеги-военные могут быть уверены, что в случае боевой ситуации «смерть не придет с неба».

Но это будет действительно до тех пор, пока американские ВВС смогут сбрасывать бомбы и сбивать вражеские самолеты, а также перебрасывать силы на поле боя. Американские союзники тоже могут быть спокойны. Но что произойдет с наземными силами, у которых нет такой мощной поддержки с воздуха? В мире много стран, чьи армии менее способны разбираться с такими угрозами. Некоторые страны на самом деле отправляют свои сухопутные войска на поле битвы без размышлений о самолетах. Но если огневая сила ВВС для кого-то в 21-м веке не приоритет, тогда это ужасная ошибка, пишет Business Insider.

Издание составило список военно-воздушных сил, которые в 2018 году были худшими в мире. Причины, из-за каких страны попали в него - плохая подготовка, отсутствие надлежащего финансирования и равнодушие правительств к безопасности тех, кому приходится летать на ужасных самолетах.

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Украина в этом списке Business Insider оказалась на шестом месте. Издание замечает, что у нашей страны возникла «четкая проблема» с Россией. Не желая выпускать соседа со своей орбиты, российский автократ Владимир Путин использует любую возможность, чтобы вызвать головную боль у Киева. И у украинской стороны не так много возможностей не позволить ему так делать. Российские силы на Донбассе «действуют почти безнаказанно». А когда украинские ВВС получат возможность действовать, они либо «убивают гражданских, либо самолеты сбивают подороге».

Издание пишет еще и о том, что украинские самолеты порой падают и без помощи врагов. В частности, в 2018 году украинский Су-27 потерпел аварию, во время которой погиб также подполковник воздушных сил Национальной гвардии США Сет Неринг. Самолет разбился, когда украинский пилот знакомил американского коллегу с возможностями Су-27. Business Insider отмечает, что это не единственная авария.

«National Interest считает, что все эти аварии – результат плохого состояния самолетов, плохой подготовки или излишне дерзкого пилотирования. Правда может быть и в том, что проблема в сочетании всех трех причин», - говорится в статье.

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Главной проблемой ВВС Украины издание называет устарелость самолетов, которые достались в наследство от СССР. Они – легкая добыча для современных ракет класса «земля-воздух» российских сил на Донбассе. Поэтому, по мнению Business Insider, то, что Украина вместе с Крымом потеряла 45 МиГ-29, может и к лучшему с какой-то точки зрения.

В тройку худших в мире издание включило ВВС Саудовской Аравии (третье место) за вопиющую неточность атак, Северной Кореи (второе место) с ее самолетами времен Корейской войны и Сирии (первое место). Самолеты последней сбивают все стороны сирийской войны. А однажды пилот ВВС Сирии даже использовал свой боевой МиГ-21, чтобы сбежать в Иорданию и попросить там убежище.