В Париже люди массово вышли на марш против абортов

Во Франции из-за абортов ежегодно лишают права на жизнь 220 тысяч детей.

В Париже в воскресенье, 20 января, несколько тысяч человек приняли участие в так называемом "марше за жизнь", направленном против абортов.

Об этом сообщает BFM TV.

Сообщается, что тысячи людей, среди которых было и много молодежи, выступили против абортов и за свободу совести врачей.

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Участники акции держали плакаты с надписями "Жить – это право", "Защищать слабых – это сила", "Жизнь не дает никаких гарантий, аборт не дает ни одного шанса".

По данным организаторов марша, в нем приняли участие 50 тысяч человек. По данным полиции, на марш вышли 7400 человек.

Организаторы отметили, что во Франции из-за абортов ежегодно лишают права на жизнь 220 тысяч детей. По их данным, Франция является единственной страной ЕС, где этот показатель не уменьшается.

Наряду с маршем против абортов была проведена и другая демонстрация под лозунгом "Мое тело – мое дело".

Как сообщал УНИАН, в ноябре тысячи людей по всей Норвегии приняли участие в демонстрациях против ограничений на аборты.