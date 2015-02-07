Германия: документ по Украине включит предложения "нормандской четверки"
02:35, 07 февраля 2015Мир
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Разрабатываемый документ по Украине будет включать предложения всех лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Россия, Франция, ФРГ и Украина.
REUTERS
Об этом сообщил официальный представитель властей ФРГ, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
Встреча, посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась со встречи лидеров России, Франции и ФРГ в формате "с глазу на глаз", без участия членов делегаций и каких-либо экспертов.
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Позже президент РФ Владимир Путин, глава Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель прервались на протокольную фотосъемку, а затем продолжили переговоры.
В общей сложности переговоры длились более пяти часов.
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