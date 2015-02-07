Германия: документ по Украине включит предложения "нормандской четверки"

Об этом сообщил официальный представитель властей ФРГ, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Встреча, посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась со встречи лидеров России, Франции и ФРГ в формате "с глазу на глаз", без участия членов делегаций и каких-либо экспертов.

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Позже президент РФ Владимир Путин, глава Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель прервались на протокольную фотосъемку, а затем продолжили переговоры.

В общей сложности переговоры длились более пяти часов.