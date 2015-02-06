В Кремле завершилась встреча Путина с Меркель и Олландом

Об этом сообщает ТСН.

Главы государств общались без членов делегаций за закрытыми дверями. Во время встречи обсуждалось урегулирования ситуации на Востоке Украины.

Об окончании встречи в Twitter сообщила российский журналист Мария Финошина.

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После встречи предстоит ужин. До сих пор неизвестно, пообщаются ли главы государств с прессой.