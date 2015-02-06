В Кремле завершилась встреча Путина с Меркель и Олландом
22:10, 06 февраля 2015Мир
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В Кремле закончилась встреча тет-а-тет президента России Владимир Путина с канцлером Ангелой Меркель и главой Франции Франсуа Олландом.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.
Главы государств общались без членов делегаций за закрытыми дверями. Во время встречи обсуждалось урегулирования ситуации на Востоке Украины.
Об окончании встречи в Twitter сообщила российский журналист Мария Финошина.
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После встречи предстоит ужин. До сих пор неизвестно, пообщаются ли главы государств с прессой.
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