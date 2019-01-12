Трамп отказался от введения чрезвычайного положения в США

Президент США все еще ожидает, что Конгресс пойдет ему навстречу в вопросе финансирования стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не планирует воспользоваться своим "абсолютным правом" и инициировать введение режима чрезвычайной ситуации в стране, оповестив о своем решении в пятницу, 11 января.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп отметил, что все еще рассчитывает на принятие Конгрессом финансирования, необходимого для строительства заградительной стены на границе с Мексикой.

"Я не собираюсь делать это так быстро. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал свою работу", – заявил президент США.

9 января президент США Дональд Трамп досрочно прервал очередной раунд переговоров с лидерами Демократической партии в Конгрессе, которые касались прекращения частичного "шатдауна" госучреждений и финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

21 декабря 2018 года большинство федеральных учреждений США прекратили работу, в стране наступил так называемый "шатдаун". Сенат, республиканское большинство которого поддерживает президента Трампа, не утвердил переданный из Палаты представителей бюджет, в котором не было средств на финансирование стены на границе с Мексикой.

3 января, Палата представителей 116-го созыва одобрила законопроекты о финансировании ряда федеральных учреждений, работа которых была приостановлена в связи с отсутствием бюджета. Демократическое большинство Палаты представителей согласилось пойти на уступки и выделить на строительство "стены Трампа" 1,3 миллиарда долларов.

По данным СМИ, Дональд Трамп сообщил о готовности введения в стране общенационального режима чрезвычайного положения. По его мнению, это позволит быстро построить стену, одновременно минуя сопротивление со стороны Конгресса. Ее возведение он объясняет интересами национальной безопасности: борьбой с нелегальными мигрантами, преступностью и наркоторговлей.