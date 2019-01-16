ЕС готов отложить Brexit до 2020 года - СМИ
20:26, 16 января 2019Мир
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Члены ЕС изучают законные пути, чтобы отложить Brexit до 2020 года.
Британские парламентарии отвергли проект соглашения с ЕС по Brexit / фото pixabay
ЕС решил отсрочить все планы с выходом Великобритании до 2020 года после того, как Германия и Франция заявили о готовности продлить переговоры по Brexit.
Согласно с источниками газеты The Times, члены ЕС изучают законные пути, чтобы отложить Brexit до 2020 года. Ранее планировалось, что решение будет принято до конца июня 2018 года.
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Известно, что 15 января, британские парламентарии отвергли проект соглашения с ЕС по Brexit.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, когда Британия выйдет из ЕС.
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