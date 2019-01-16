Провал Brexit: Мэй назвала худший сценарий для Великобритании

Мэй выразила уверенность в том, что ее правительству удастся выстоять в голосовании за вотум недоверия к ее правительству, которое инициировал лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после провального голосования в британском парламенте по соглашению о Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение парламентских выборов сейчас является худшим для Великобритании сценарием, который приведет к переносу Brexit.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

"Я считаю выборы худшим из того, что мы сейчас можем сделать. Они углубят раскол в то время, когда мы будем нуждаться в единстве. Они приведут к хаосу, когда нам нужна уверенность. Они приведут к задержке, тогда как нам нужно двигаться вперед", - сказала Мэй, выступая в парламенте.

Мэй выразила уверенность в том, что ее правительству удастся выстоять в голосовании за вотум недоверия к ее правительству, которое инициировал лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после провального голосования в британском парламенте по соглашению о Brexit.

Читайте такжеВласти Британии готовятся отложить Brexit

Если вотум недоверия поддержат, у парламента будет две недели, чтобы сформировать новое правительство, или проголосовать за "восстановление доверия" к команде Мэй. Если этого не произойдет, в Великобритании будут объявлены новые парламентские выборы.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%.