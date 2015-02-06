Армия Латвии зафиксировала военный корабль РФ и подводную лодку в своих водах

10:52, 06 февраля 2015
Мир
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В пятницу, 6 февраля, Вооруженные силы Латвии зафиксировали военный корабль России в исключительной экономической зоне Латвии.

flickr.com/photos/bubbahop

Об этом Национальные вооруженные силы сообщили в своем Twitter.

"Вооруженные силы 6 февраля в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 10 морских миль от территориальных вод страны (около 18,5 км. - Ред.) зафиксировали военный корабль РФ класса Finik, а также подводую лодку", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил Россию в пересечении воздушной границы государства. Самолет Ан-72 вошел 25 декабря в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо на глубину 1,2 морской мили и пробыл там около минуты.

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