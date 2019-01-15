Atlantic Council: Украина навсегда и безвозвратно утрачена для России

Идея о так называемом «русском мире», по мнению эксперта, окончательно потерпела крах в прошлом году.

Президент России Владимир Путин войдет в историю как тот, кто потерял Украину навсегда. Таким образом, он пережил две личные «геополитические трагедии»: распад СССР в 1991 году и крах так называемого «русского мира» в 2018-ом.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет британский историк и политолог украинского происхождения Тарас Кузьо, напоминая о том, как 14 апреля прошлого года Верховная Рада поддержала обращение к Константинополю с просьбой дать независимость украинской православной церкви. И вот менее чем через пол года Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ, известный как томос, который создает Православную церковь Украины, независимую от влияния России. По мнению автора, эти события будут иметь последствия для украинских выборов, православного христианского мира, отношений с Москвой и геополитики в целом.

В измерении выборов главную выгоду получит президент Петр Порошенко. Он уже поднялся на второе место в опросах, что означает, что во втором туре ему, вероятно, придется бороться за голоса украинцев с экс-премьером Юлией Тимошенко. Хотя нельзя записывать независимость ПЦУ только к кпредвыборным потугам действующего президента Украины. Ведь переговоры об автокефалии начались еще во время президентства Виктора Ющенко в 2005-2010 годах. Да и вообще из всех пяти президентов Украины только пророссийский Виктор Янукович был против независимости украинской церкви.

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В мире православного христианства независимость канонической ПЦУ сильно сократит размер РПЦ, которая на украинской территории будет не больше, чем греко-католическая церковь. Таким образом, она станет миноритарной конфессией, а ее влияние будет сильно ограничено. В политическом же измерении главные сторонники РПЦ в Украине - это запрещенная Компартия и остатки «Партии Регионов», которые сейчас очень раздроблены и слабы.

Тем временем, украинские отношения с Россией продолжают ухудшаться, не в последнюю очередь из-за российского пиратства в Черном и Азовском морях. Но томос не может быть отменен из-за угроз Москвы устроить новое вторжение в Украину. Зато автокефалия усиливает сдерживание российского мягкого влияния в других частях страны. Парламент Украины обязал Московский патриархат официально изменить название на Российскую православную церковь в Украине. А поскольку большинство храмов конфессии расположены на Западе и в Центре, патриотически настроенные верующие, очевидно, не захотят иметь дело с церковью, которая напрямую связана с Россией. Собственно, две трети украинцев считают соседнюю страну «агрессором».

Автор напоминает о том, как в 1654 году Украина и Московское царство подписали Переяславский договор, который российские и советские лидеры выставляли в качестве исторического «объединения» стран. В это время украинцы считают этот эпизод лишь тактическим альянсом против Польши. Собственно, советская Украина получила под свой контроль Крым в 1954 году по случаю празднования в СССР 300-летия событий 17 века. Но аннексировав Крым, Россия разорвала Переяславский договор.

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В 1686 году Московское царство вывело Украинскую православную церковь из-под канонической власти Константинополя и подчинило ее себе на 332 года. Осенью 2018 года Константинополь провозгласил, что поступок Москвы был неканоническим, и вернул Украину под свою юрисдикцию.

В 1709 году шведско-украинский союз был разбит Московией, что привело к переформатированию последней в Российскую империю в 1721 году. Учитывая то, что все последние опросы указывают на негативное отношение украинцев к российским лидерам российской, политической системе и российскому внешнеполитическому поведению, вряд ли Украина сойдет с европейского пути. Сегодня, являясь крупнейшим членом Восточного партнерства с ЕС, она считает себя неотъемлемой частью Европы. Поэтому новая ПЦУ будет проевропейской и не будет поддерживать антизападную ксенофобию РПЦ.

В 1991 году Украина провозгласила независимость от СССР, а в 2018-м – от «русского мира». Вместо последнего она выбрала Европу. Новая Европа, которая лежит между восточным фронтом НАТО и Россией, геополитически трансформировалась в то, что предшествовало московской экспансии на запад в 17-18 веках.

Украинская независимость от России – это ответ Киева на неспровоцированный империализм Путина и его военную агрессию. Если Михаил Горбачев потерял СССР, то Путин войдет в историю как тот, кто «потерял Украину" навсегда.