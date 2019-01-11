За пост генсека Совета Европы поборются четверо претендентов

Парламентская ассамблея СЕ выберет нового генсека в июне, а его мандат начнется в октябре 2019 года.

Побороться за пост генерального секретаря Совета Европы решили четверо кандидатов.

Список кандидатов на должность генсека в пятницу, 11 января, обнародовал на своем сайте Совет Европы, передает Deutsche Welle.

На должность генсека СЕ претендуют четверо политиков: вице-премьер, министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Греции Дора Бакоянни и вице-премьер и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Предложения относительно соответствующих кандидатур получил комитет министров организации.

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Комитет министров СЕ проведет собеседования с каждым из кандидатов в марте 2019 года и определится с окончательным списком претендентов, который будет передан Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Голосование в ПАСЕ об избрании нового генсекретаря должен состояться в июне 2019 года. Мандат нового генерального секретаря Совета Европы начнется 1 октября 2019 года.

Напомним, нынешним генсеком Совета Европы с 2009 года является норвежский политик Турбьерн Ягланд. Ранее Ягланд был премьер-министром и министром иностранных дел Норвегии.

Генеральный секретарь возглавляет постоянный секретариат Совета Европы, который оказывает поддержку политическим органам организации. Генерального секретаря избирают на пятилетний срок.