Иран обещает продолжить ядерную программу в случае новых санкций США
19:08, 04 февраля 2015Мир
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Иран в случае новых санкций США продолжит ядерную программу и увеличит число центрифуг, сообщил гендиректор департамента МИД Ирана.
REUTERS
Тегеран надеется к концу марта выйти на общие рамки договоренности с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по своей ядерной программе, передает ТАСС.
Об этом заявил на пресс-конференции в посольстве ИРИ в Москве гендиректор департамента политики и международной безопасности МИД Ирана Хамид Баединежад.
Читайте такжеРоссия и Иран будут сотрудничать в военной сфере"Пока мы не смогли преодолеть все разногласия (по объемам обогащения и снятию санкций), но серьезно продолжаем эти переговоры, - сказал он. - Есть взаимопонимание, чтобы до конца марта разработать общие политические рамки договоренности".
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