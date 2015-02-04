Иран обещает продолжить ядерную программу в случае новых санкций США

Тегеран надеется к концу марта выйти на общие рамки договоренности с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по своей ядерной программе, передает ТАСС.

Об этом заявил на пресс-конференции в посольстве ИРИ в Москве гендиректор департамента политики и международной безопасности МИД Ирана Хамид Баединежад.

Читайте такжеРоссия и Иран будут сотрудничать в военной сфере"Пока мы не смогли преодолеть все разногласия (по объемам обогащения и снятию санкций), но серьезно продолжаем эти переговоры, - сказал он. - Есть взаимопонимание, чтобы до конца марта разработать общие политические рамки договоренности".