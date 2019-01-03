Польша назвала агрессию РФ на море важнейшим международным событием года

По результатам социологического опроса, проведенного польским Центром исследования общественного мнения (CBOS), население Польши считает основным международным событием года - нападение русских на украинские военные корабли.

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Такие результаты обнародовал исследовательский центр на своей странице в Twitter

Главным событием года в Польше, по словам 40% респондентов, было празднование 100-летия восстановления независимости Польши. А вот основным зарубежным событием года, польские респонденты назвали захват Россией украинских кораблей.