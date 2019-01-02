В российском Магнитогорске под завалами дома найдены 13 погибших

Пропавшими без вести числятся 30 человек.

В российском Магнитогорске третьи сутки продолжают разбор завалов на месте обрушения дома.

Как сообщает местное издание 74.ru, по состоянию на утро 2 января найдены тела 13 погибших, в том числе - одного ребенка. Пропавшими без вести числятся 30 человек.

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Накануне спасатели обнаружили под обломками живого ребенка: 10-месячный мальчик выжил, но получил тяжелые травмы и серьезное обморожение конечностей. Его мать с 3-летним ребенком выбрались из-под завалов раньше, к месту находждения младенца спасатели не могли добраться из-за опасности нового обрушения. Ребенка эвакуировали в Москву.

В больницах находятся еще пятеро выживших.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске 31 декабря утром произошел взрыв. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждены 48 квартир.