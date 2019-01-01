Трамп считает 2019 год фантастическим, но не для своих противников
15:45, 01 января 2019Мир
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Президент США пожелал всем счастливого Нового года.
REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что новый 2019-й год станет фантастическим, но не для его противников.
Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.
"Всем счастливого Нового года, в том числе ненавистникам и средствам информации фальшивых новостей. 2019-й будет фантастическим годом для тех, кто не страдает синдромом психического расстройства из-за Трампа. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой. Большие дела совершаются для нашей страны", - подчеркнул Трамп.
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