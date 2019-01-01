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Трамп считает 2019 год фантастическим, но не для своих противников

15:45, 01 января 2019
Мир
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Агентство Reuters

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

"Всем счастливого Нового года, в том числе ненавистникам и средствам информации фальшивых новостей. 2019-й будет фантастическим годом для тех, кто не страдает синдромом психического расстройства из-за Трампа. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой. Большие дела совершаются для нашей страны", - подчеркнул Трамп.

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Теги: #Трамп#Новый год