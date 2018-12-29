В МИД РФ грубо ответили на заявление Макрона и Меркель и попытались "перевести стрелки" на Украину

В ведомстве призвали, "вместо того, чтоб учить Россию", обратить внимание на "на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека".

В Министерстве иностранных дел РФ ответили на призыв французкого президента Эммануеля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель освободить пленных украинских моряков.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, сообщается, что такой призыв "вызывает сожаления" и "Берлин и Париж выдвигают в наш адрес неприемлемые требования".

Помимо это в МИД РФ призвали обратить внимание на якобы "факты грубого нарушения Киевом прав человека".

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"Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров по "нормандскому формату" обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад", - говорится в заявлении.

В РФ заявили, что Украина "захватила" судно "Норд" и его капитана, которого обвиняют в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. А также напомнили про главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который, по данным СБУ, по заданию Москвы готовил информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией украинского полуострова, позже в Киеве – для поддержки группировок "ДНР" и "ЛНР". В МИД РФ заявили, что Вышинский "преследуется исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность".

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В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашнего телефонного разговора Путина и Меркель, заявил, что в Кремле приняли к сведению, призыв Меркель освободить украинских моряков.

"Безусловно мы принимаем к сведению подобные заявления, но подобные заявления не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательство", - сказал Песков.

Он заявил, что украинские военные моряки находятся под следствием и все что с ними происходит "происходит в соответствии с российским законодательством".

Песков подтвердил, что эта тема действительно подымалась Меркель в ходе телефонного разговора с Путиным.

"Президент Путин дал свои разъяснения", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Макрон и Меркель выступили с общим заявлением, в котором потребовали, чтобы Россия освободила украинских моряков, которые были захвачены вместе с их кораблями в Керченском проливе.