Меркель призвала Путина освободить украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива

Кроме того, немецкий канцлер приветствовала договоренности ТКГ по установлению нового перемирия на востоке Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, захваченных Россией вблизи Керченского пролива.

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Как сообщает "Немецкая волна", Меркель также приветствовала договоренность об установлении нового перемирия на востоке Украины, которое было достигнуто 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, несмотря на договоренности ТКГ о введении с полночи 29 декабря новогоднего "режима тишины", с начала суток враг открывал огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное на Горловском направлении.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».