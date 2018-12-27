Die Presse: 2019 год покажет России цену ее военных авантюр

Инвесторы все более пессимистично смотрят на российский рынок, а россияне чувствуют что нужно готовиться к еще большему падению качества жизни.

Кажется, что экономика России адаптировалась к жизни под давлением санкций и низких цен на нефть. Но этот «успех» очень сомнительный. Если верить прогнозам, которые начертили экономисты, страну ждет очень тяжелый трехлетний период.

Об этом пишет австрийское издание Die Presse. Тем, кто хочет узнать о реальном состоянии России, не стоит слушать Владимира Путина и его рассказы о том, как на 18-й год его правления все стало «еще лучше». Вместо этого лучше обратить внимание на то, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже второй раз за последние полгода подняла базовую процентную ставку, которая теперь составляет 7,75%.

Россия и ее население уже достаточно долго теряют деньги. Но 2018 год еще будет казаться Москве относительно хорошим, если по его итогам рост ВВП будет составлять 1,8%. Это не так и плохо на фоне двух лет рецессии. Но дальше будет хуже. 2019 год покажет России цену ее авантюр.

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Эксперты Высшей школы экономики в недавнем прогнозе отметили, что российский рост снова начнет замедляться и в следующем году составит лишь 1,3%. Пессимизм распространен также среди иностранных инвесторов России, а также компаний, которые продают свою продукцию на ее рынке.

«Согласно опросу, проведенному Германо-российской палатой внешней торговли, 36% немецких предпринимателей со страхом ждут стагнацию, а 23% - ухудшение экономической ситуации в России в 2019 году», - говорится в статье.

Население тоже не ждет ничего хорошего. Российские опросы зафиксировали большой пессимизм у россиян. Индекс удовлетворения жизнью еще в 2017 году составлял 63 пункта, а в этом году он упал до 40. Россияне, конечно, приспособились к жизни в жестких экономических условиях. Однако, цена за внешнеполитические авантюры Кремля, которую они платят, слишком высока.

«И люди чувствуют, что эта цена станет еще большей, а уровень их благосостояния в 2019 году упадет. Россияне начинают к этому готовиться: к потребительским кредитам они начинают относиться очень осторожно», - говорится в статье.

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Путин, конечно же, продолжает кормить население наигранно оптимистичными обещаниями. Недавно во время пресс-конференции он амбициозно пообещал, что Россия очень скоро станет 5-й экономикой мира. Однако, вряд ли это произойдет. Процесс экономического подъема будет тяжелым, даже если бы экономика с 2020 года росла на 2%, а с 2021 года – на 3%. Но экономисты прогнозируют, что темп роста не превысит 1,9%.