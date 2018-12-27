Netflix выпустил трейлер рождественского эпизода сериала «Чёрное зеркало»

Действие картины будет разворачиваться в 1984 году.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер рождественского эпизода популярного сериала «Чёрное зеркало» под названием Bandersnatch.

Действие картины будет разворачиваться в 1984 году, и будет посвящено программисту, который начал ставить под сомнение реальность в процессе создания видеоигры.

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Главную роль исполнил Фионн Уайтхед, известный по роли в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Фантастический сериал "Черное зеркало" посвящен проблемам влияния передовых технологий на общество и человека.

Ранее СМИ сообщали, что Netflix разрабатывает технологию интерактивного телевидения, которая позволит зрителям влиять на сюжет и выбирать финал сериала.

Отмечалось, что первым сериалом, в котором используют эту технологию, станет пятый сезон «Черного зеркала». Премьера нового сезона «Черного зеркала» ожидалась в декабре 2018 года.