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Netflix выпустил трейлер рождественского эпизода сериала «Чёрное зеркало»

14:05, 27 декабря 2018
Мир
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Опубликован трейлер нового эпизода "Черного зеркала" / Скриншот - Youtube - Netflix

Действие картины будет разворачиваться в 1984 году, и будет посвящено программисту, который начал ставить под сомнение реальность в процессе создания видеоигры. 

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Главную роль исполнил Фионн Уайтхед, известный по роли в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк». 

Фантастический сериал "Черное зеркало" посвящен проблемам влияния передовых технологий на общество и человека. 

Ранее СМИ сообщали, что Netflix разрабатывает технологию интерактивного телевидения, которая позволит зрителям влиять на сюжет и выбирать финал сериала.

Отмечалось, что первым сериалом, в котором используют эту технологию, станет пятый сезон «Черного зеркала». Премьера нового сезона «Черного зеркала» ожидалась в декабре 2018 года.

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Теги: #сериалы#сериалы Netflix