Землетрясение в районе Этны вызвало панику среди сицилийцев

Вулканический пепел накрыл несколько близлежащих деревень, на время был закрыт аэропорт Катании.

На Сицилии в районе самого активного в Европе вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. В результате пострадали по меньшей мере четыре человека.

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Как сообщают итальянские СМИ, подземные толчки вызвали панику среди местных жителей, многие из которых выбежали из домов на улицу и провели остаток ночи в автомобилях, передает Би-би-си. Как сообщается, повреждены несколько зданий. Вулкан Этна начал извергаться 24 декабря, после чего в этом регионе произошло несколько подземных толчков.

Вулканический пепел накрыл несколько близлежащих деревень, на время был закрыт аэропорт Катании.

Людям, находившимся на склоне вулкана, рекомендовали срочно покинуть опасное место.

В марте ученые сообщил, что Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 мм в год. Этна сползает вниз по очень пологому склону с наклоном всего в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких, податливых осадочных отложений.

Il terremoto a Catania: Etna: notte di paura per un sisma di magnitudo 4.8: si registrano crolli a Fleri, Santa Venerina e Zafferana Etnea. L'epicentro intorno ai comuni di Viangrande e Trecastagni L'articolo Il terremoto a Catania proviene da… https://t.co/XvoM9Go9qapic.twitter.com/nIkaql2A7f — Notizie confermate (@notiveri) 26 декабря 2018 г.

Геологические исследования в других частях света показывают, что подобные явления могут привести к разрушительным последствиям. Например, на склонах вулкана могут начаться оползни.

Однако ученые, изучавшие Этну, подчеркивают, что в критическую стадию ситуация здесь может войти лишь через несколько столетий, а то и тысячелетий. Более того, пока нет свидетельств того, что это вообще произойдет.