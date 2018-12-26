В Германии произошло серьезное ДТП с конными экипажами, 20 пострадавших

В спасательной операции принимали участие три вертолета, в том числе один – из соседней Австрии.

В немецкой Баварии произошла авария с участием двух запряженных лошадьми экскурсионных экипажей.

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Инцидент произошел в районе Остальгой во второй половине дня на Рождество, передает ЕвроПравда со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. По предварительным данным, одна из брычек остановилась перед железнодорожными путями, однако другой экипаж продолжил движение и врезался в экипаж, который остановился.

18 человек, в том числе дети получили незначительные повреждения. У двух человек, в том числе извозчика одного из экипажей, серьезные травмы.

В спасательной операции принимали участие три вертолета, в том числе один – из соседней Австрии.

Полиция проводит расследование инцидента по подозрению в преступной халатности.