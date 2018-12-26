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В Германии произошло серьезное ДТП с конными экипажами, 20 пострадавших

10:38, 26 декабря 2018
Мир
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Полиция проводит расследование инцидента \ faz.net

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Инцидент произошел в районе Остальгой во второй половине дня на Рождество, передает ЕвроПравда со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. По предварительным данным, одна из брычек остановилась перед железнодорожными путями, однако другой экипаж продолжил движение и врезался в экипаж, который остановился.

18 человек, в том числе дети получили незначительные повреждения. У двух человек, в том числе извозчика одного из экипажей, серьезные травмы.

В спасательной операции принимали участие три вертолета, в том числе один – из соседней Австрии.

Полиция проводит расследование инцидента по подозрению в преступной халатности.

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Теги: #авария#Германия