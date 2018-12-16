В Швейцарии при аварии автобуса один человек погиб, еще 45 травмированы (фото)

Автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, занесло на заснеженной дороге, и он врезался в стену.

В Швейцарии в результате аварии автобуса на автобане вблизи Цюриха один человек погиб и еще 45 человека получили травмы.

Как сообщает Deutsche Welle, автобус, следовавший из итальянской Генуи в немецкий Дюссельдорф, занесло на заснеженной дороге, и он врезался в стену.

В автобусе находились 50 человек в возрасте от 16 до 77 лет, в том числе 10 россиян, пять немцев, 17 итальянцев, пять нигерийцев, четыре колумбийца, два албанца и еще по одному человеку из Швейцарии, Румынии, Иордании, Ганы, Бенина и Боснии и Герцеговины. Национальная принадлежность еще одного человека пока не выяснена. Оба водителя из Италии, получили тяжелые травмы,один из них находится в тяжелом состоянии. Погибла 37-летняя пассажирка из Италии.

Читайте такжеВ Каталонии поезд сошел с рельсов: пострадали более 40 человек

23 человека находятся в больнице, 22 получили легкие ранения, четверо не пострадали.

Авария произошла около 4.15 утра. На момент аварии автострада была покрыта снегом и льдом. В связи с аварией полиция полностью перекрыла движение по трассе. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

Отмечается, что автобус с итальянскими номерными знаками совершал рейс из Генуи в Дюссельдорф, он принадлежит фирме-субподрядчику немецкой транспортной компании Flixbus. По данным посольства РФ в Швейцарии, в аварии пострадали десять российских граждан. О пострадавших украинцах не сообщается.

Напомним, в ноябре в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса. Серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.