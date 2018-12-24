В США автомобиль въехал в церковь во время рождественской службы: шестеро пострадавших (видео)

В момент ДТП церковь была полна прихожан.

В американском штате Огайо автомобиль въехал в церковь во время рождественской службы, в результате чего шестеро человек получили ранения (видео).

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в момент ДТП церковь была полна прихожан. Шестеро из них получили травмы, их доставили в госпиталь.

Информацию о личности водителя полиция не разглашает, пострадал ли он – также не известно. Но, по словам очевидцев, за рулем была 92-летняя женщина, которая не справилась с управлением.

Как сообщал УНИАН, в Германии водитель влетел в людей на остановке общественного транспорта.