Мэй поблагодарила британских военных за защиту от вторжения России

Мэй также отметила, что с наступлением нового года Британию ждут новые вызовы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военным, поблагодарила их за «защиту от вторжения России» в территориальные воды и воздушное пространство страны.

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В частности, Мэй поблагодарила военнослужащих за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает телеканал Sky News. Мэй отметила, что военные были также задействованы «при защите» британских «территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения» и в деле усиления «союзников в Восточной Европе».

Британский премьер обратила внимание на усилия международной коалиции в борьбе против террористов «Исламского государства». «С наступлением нового года нас ждут новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью», – заключила Мэй.

Как сообщал УНИАН, бывший офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта. Событие спровоцировало международный скандал. Британские власти считают, что отравление организовала Россия.