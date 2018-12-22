Верховный суд США отказался поддерживать запрет о предоставлении убежища нелегалам

Таким образом Верховный суд США оставил в силе решения судов низших инстанций.

Верховный суд Соединенных Штатов не позволил администрации Дональда Трампа начать применять запрет на предоставление убежища мигрантам, которые незаконно пересекают границу между США и Мексики.

За соответствующее решение проголосовали в пятницу, 21 декабря, пятеро членов суда, в том числе и главный судья Верховного суда Джон Робертс, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Однако, четверо судей высказались в поддержку позиции Белого дома. Среди этих четырех был и недавно назначенный Дональдом Трампом на пост судьи Верховного суда Бретт Кавано и трое других консервативных судей.

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Таким образом Верховный суд США оставил в силе решения судов низших инстанций, которые заблокировали вступление в силу принятого в ноябре этого года решения президента Дональда Трампа об автоматическом отказе в предоставлении убежища людям, которые въезжают в страну с территории Мексики, минуя официальные пункты пересечения границы между двумя странами.

Эта норма, согласно распоряжению Трампа, должна была действовать в течение 90 дней. Впрочем, вскоре суд в Сан-Франциско заблокировал это решение, что вызвало возмущение Дональда Трампа. Впоследствии Белый дом обжаловал это решение в Апелляционном суде, однако проиграл апелляцию.

Вводя новшества, Трамп планировал ссылаться на те же нормы, которые позволили ему запретить въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран. В июне этого года Верховный суд США после длительной судебной тяжбы признал правомочным этот антиміграційний указ.