Суд заблокировал указ Трампа по нелегалам

В данный момент неизвестно, какое время указ будет заблокирован.

Суд временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам.

Отмечается, что такое решение принял окружной судья Сан-Франциско. Об этом сообщает Reuters.

В данный момент неизвестно, какое время указ будет заблокирован.

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Ранее сообщалось, что американский союз защиты гражданских свобод подал иск к Трампу за отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, пересекающим американо-мексиканскую границу.

В Белом доме объясняли необходимость указа тем, что система предоставления убежищ «перегружена» большим количеством «необоснованных просьб» о предоставлении убежища.