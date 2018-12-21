Washington Post: Трамп вручил Путину победу в Сирии

Неожиданное американское решение выйти из ближневосточной страны выставляет Москву наиболее надежным партнером на Ближнем Востоке.

Неожиданное решение президента США вывести войска своей страны из Сирии стало редкой и несомненной победой для президента России Владимира Путина, чьи отношения с администрацией Дональда Трампа очень непредсказуемы.

Когда американские солдаты покинут сирийскую территорию, Москва станет бесспорным международным брокером в истощенной войной ближневосточной стране. Она получит возможность закрепить победу режима Башара Асада на всей территории Сирии, пишет Washington Post.

Сумасшедшая и неорганизованная природа самого объявления американского выхода из страны также укрепит усилия Путина по подрыву сети союзников Вашингтона. Во вчерашнем комментарии российский автократ назвал решение президента США «правильным», согласившись с его утверждением о победе над «Исламским государством».

«В этом Дональд прав, я с ним согласен», - сказал Путин.

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В это время союзники США были шокированы американским выходом. Ведь он полностью противоречит утверждению американских дипломатов и военных, которые на протяжении последних недель уверяли, что Америка останется в Сирии, чтобы добить ИГИЛ. Путин тоже был смущен работой администрации Трампа, которая за последние годы ужесточила санкции против России и устроила ракетный удар по Сирии. Однако, непредсказуемый стиль управления в целом идет Кремлю на пользу.

«У Кремля неоднозначное отношение к Трампу. С одной стороны ему не нравится непредсказуемость и отсутствие координации с этим Белым домом. Но с другой – ему точно нравится хаос, который создает Трамп», - сказал эксперт по вопросам России в Carnegie Endowment for International Peace Эндрю Вайсс.

«То, что вредит американскому альянсу и имиджу сильного, надежного партнера – это победа для Москвы», - добавил он.

Много ключевых союзников США в Европе и Азии верили заверениям американского министра обороны Джима Мэттиса, который публично сделал укрепление американских альянсов центральной платформой для Пентагона. Но внезапное решение о выходе из Сирии застало его врасплох и не дало времени на объяснения и обсуждения с союзниками. Решение Мэттиса уйти в отставку создало беспокойство, что администрация Трампа не будет заботиться о безопасности и интересах союзников.

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Это смущение между США и их ближайшими друзьями усиливает то послание, которое Путин посылает своим партнерам на Ближнем Востоке. Мол, Россия – единственный союзник, которому можно доверять и который будет биться до конца. Москва поддерживает режим Асада, несмотря на огромное международное давление и различные санкции, рассматривая сирийское правительство как лояльного клиента на Ближнем Востоке.