В Литве задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

За незаконное хранение оружия задержаны также бывший лидер одной из просоветских молодежных организаций.

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек. Эти лица выполняли задание российской разведки и пытались с помощью своих действий и контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране.

Об этом заявил генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис, передает Deutsche Welle.

Пашилис не уточнил количество шпионов, сообщив, однако, что среди задержанных - бывший глава Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, который находится под стражей еще с октября нынешнего года.

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Сообщается также, что за незаконное хранение оружия задержан бывший лидер одной из просоветских молодежных организаций - гражданин России Валерий Иванов. Власти сейчас проверяют его на принадлежность к шпионской сети.

Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярванас заявил, что деятельность задержанных представляла угрозу национальной безопасности страны. Если бы шпионская сеть не была раскрыта, то "Литве угрожала бы серьезная опасность", сказал он. В ходе обысков у подозреваемых было изъято большое количество носителей информации. В Литве шпионаж наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании заподозрило журналистов Российской Федерации в шпионаже после того, как они пытались проникнуть на одну из военных баз страны.