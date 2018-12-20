В Пентагоне пытались отговорить Трампа от вывода войск из Сирии - СМИ

Вывод войск с территории Сирии будет проведен частями в течение нескольких недель.

Сотрудники Пентагона негативно относятся к плану президента США Дональда Трампа полностью вывести американских военных из Сирии и пытались повлиять на его решение.

"Сотрудники Пентагона в среду утром пытались отговорить президента от такого решения", - пишет ТСН со ссылкой на The New York Times.

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"Они уверяли, что такой шаг предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции", - подчеркивается в сообщении газеты.

При этом один неназванный американский чиновник заявил, что вывод войск с территории Сирии будет проведен частями в течение нескольких недель.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ полностью вывести войска США из Сирии. «Мы победили ИГИЛ в Сирии. А это была единственная причина присутствия там во время президентства Трампа», - написал Трамп.