РосСМИ сфабриковали фейк об американском конгрессмене, сославшись на сайт с мемами – СМИ

Автор "РИА Новости" заявил, что политик якобы прославился «феерическим невежеством».

Российское информационное агентство РИА "Новости" опубликовало колонку, посвященную недавно избранному в Конгресс США демократу Александрии Окасио-Кортес. Автор приписал политику слова, которые она никогда не произносила, сославшись на сайт с мемами.

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Как сообщает TJournal, автором колонки под названием «В 1941-м немцы сбросили на нас атомную бомбу“: кто теперь правит в США» является политический обозреватель агенства «Россия Сегодня» Дмитрий Косырев.

Автор утверждает, что Окасио-Кортес, которой всего 28 лет, якобы прославилась «феерическим невежеством». По его словам, существует ряд сайтов, которые коллекционируют ее высказывания. Косырев ссылается, в частности, на ресурс ocasiomemes.com, где собирают мемы о конгрессмене.

Опираясь на мемы, обозреватель всерьез приписал Окасио-Кортес несколько абсурдных цитат:

"Никогда не забывайте, что 7 декабря 1941 года немцы сбросили атомную бомбу на Пёрл-Харбор"

"Как вы считаете, человек когда-нибудь прогуляется по Солнцу так, как он это сделал по Луне?"

"Если мы даём иммигрантам визы, почему не дать им также Mastercard?"

В описании сайта ocasiomemes.com, при этом, говорится, что это пародийный и сатирический сайт, который никак не связан с самим политиком.

Создатели сайта называют ее «одним из самых интересных, энергичных и харизматичных» представителей Демократической партии, хотя и признают, что «никогда за неё не проголосуют» из-за несогласия с ее взглядами на экономические вопросы.

Отмечается, что 29-летняя Александрия Окасио-Кортес избралась в Конгресс США от Нью-Йорка, и сегодня является одной из самых известных новых членов Палаты представителей.

Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил о том, что США выделили $40 млн на деятельность Центра глобального взаимодействия по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами.