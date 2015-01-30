Исламисты напали на Северный Синай в Египте - 26 человек погибли, десятки ранены

Как пишет Би-би-си, с помощью минометов, огнестрельного оружия и по меньшей мере одного заминированного автомобиля в нескольких городах были атакованы контрольно-пропускные пункты, полицейские офисы и армейские базы.

Десятки людей получили ранения.

Читайте такжеСША сообщают о новых воздушных ударах против «Исламского государства» в СирииОтветственность за нападения взяла на себя группировка, связанная с боевиками "Исламского государства". Члены группировки призывали египтян протестовать против президента Сиси.

Напомним, вчера стало известно, что боевики "Исламского государства" угрожают убитьl пилота ВВС Иордании.