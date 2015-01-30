Исламисты напали на Северный Синай в Египте - 26 человек погибли, десятки ранены
07:31, 30 января 2015Мир
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В результате серии нападений исламистов в провинции Северный Синай в Египте погибли по меньшей мере 26 человек.
REUTERS
Как пишет Би-би-си, с помощью минометов, огнестрельного оружия и по меньшей мере одного заминированного автомобиля в нескольких городах были атакованы контрольно-пропускные пункты, полицейские офисы и армейские базы.
Десятки людей получили ранения.
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Напомним, вчера стало известно, что боевики "Исламского государства" угрожают убитьl пилота ВВС Иордании.
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