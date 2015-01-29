Боевики "Исламского государства" угрожают убить пилота Иордании

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на новое послание террористов, распространенное в сети, пишет РИА "Новости".

Как уточняет телеканал, в сети появилось новое аудиосообщение, на котором, предположительно, захваченный боевиками японец Кэндзи Гото озвучивает их требование привести террористку к турецкой границе к заходу солнца в четверг, 29 января. Подлинность аудиосообщения и личность человека, чей голос звучит на записи, телеканал подтверждает.

Читайте такжеБоевики ИГ казнили японского заложника"Это аудиозапись, которую мне было сказано отправить вам. Если Саджида ар-Ришауи не будет готова для обмена на мою жизнь у турецкой границы к заходу солнца четверга, 29 января, по часовому поясу Мосула, иорданский пилот Муаз аль-Касасбеха будет немедленно убит", — говорит голос в аудиобращении от имени Кэндзи Гото.