Одну из заложниц кафе в Сиднее застрелила полиция

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NBC News. В суде Нового Уэльса открылись слушания по этому делу, где были оглашены выводы коронера.

Мать троих детей, адвокат Катрина Доусон получила шесть огнестрельных ранений, в том числе от срикошетивших пуль. Один из выстрелов попал в крупный кровеносный сосуд и стал смертельным, сообщили в службе дознания коронера.

Читайте такжеВ Сиднее начали расследовать гибель заложниковВторой заложник был убит террористом выстрелом в затылок. Им был менеджер кафе Тори Джонсон.

Напомним, 15 декабря прошлого года некто Мэн Хэрон Монис, также известный как «шейх Харон», захватил кафе Lindt в центре Сиднея. В заложниках оказались 15 человек: женщины и мужчины разных возрастов.