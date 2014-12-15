Пятерым заложникам удалось сбежать из захваченного кафе в Сиднее

Ранее покинуть кафе удалось трем заложникам, в том числе одному сотруднику заведения.

При этом полиция не уточняет, при каких обстоятельствах заложники оказались на свободе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на австралийские СМИ.

Читайте такжеВ кафе Сиднея неизвестные захватили в заложники до 40 человекКак ранее сообщила представитель австралийской полиции Кэтрин Берн, злоумышленник удерживал в кафе порядка 30 человек. В настоящее время с ним ведутся переговоры.