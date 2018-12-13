Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Соответствующая нота была вручена послу Словакии 11 декабря.

МИД РФ объявил персоной нон грата словацкого дипломата, он должен покинуть страну в течение двух суток.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

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«Как вы знаете, в ноябре словацкие власти выслали из страны российского военного дипломата. Поскольку, в соответствии с состоявшейся и общепринятой дипломатической практикой, подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, то на днях персоной нон грата был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение 2 суток», - сказала Захарова.

По ее словам, послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря стало известно, что Словакия выдворила российского дипломата. Причиной стали подозрения о его участии в шпионской деятельности. По словам премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, российского дипломата выслали 22 ноября и он покинул Словакию в течение 48 часов.