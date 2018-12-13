Сценарист «Игры престолов» пообещал продолжение

Мартин напомнил поклонникам о скором выходе последнего сезона сериала.

Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал завершить свою серию книг «Песнь Льда и Пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов».

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Об этом он написал в своем блоге. Мартин напомнил поклонникам о скором выходе последнего сезона сериала, а также рассказал, что для его приквела под неофициальным названием «Долгая ночь» в настоящее время идет подбор актеров.

«Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал «Песни Льда и Пламени»», — написал Мартин.

Как сообщал УНИАН, ранее появился долгожданный тизер финального сезона "Игры престолов".