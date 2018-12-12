Премьер Британии пригрозила отменой Brexit в случае ее отставки

По словам Мэй, новое правительство не успеет до конца определенного срока договориться о новых отношениях с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается сохранить свою должность, заявив, что выход ее страны из Евросоюза придется отложить или вообще отменить, если депутаты-консерваторы уволят ее сегодня.

Как пишет The Independent, выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, глава правительства пообещала бороться «всеми возможными способами» против желания Консервативной партии, в которую она тоже входит, устранить ее с должности.

При этом Мэй объяснила, что если увольнение все же не избежать, на избрание нового правительства уйдет некоторое время. К тому же, новый премьер-министр Великобритании не успеет заключить соглашение с Евросоюзом о новых отношениях до марта следующего года.

«Одним из первых решений тогда будет отсрочка или даже отмена. Применение Статьи 50 придется затянуть или даже остановить в то время, как наш народ хочет, чтобы мы провели Brexit», - сказала Мэй.

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Ее неожиданная битва за власть началась после того, как председатель Комитета консерваторов в Палате общин сэр Грэм Брэди объявил о голосовании о недоверии к председателю правительства. По его словам, ему удалось собрать необходимые подписи депутатов-консерваторов в британском парламенте.