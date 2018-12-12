Под Варшавой фермеры в желтых жилетах вышли блокировать одну из главных трасс страны (фото)
11:29, 12 декабря 2018Мир
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Фермеры заявляют, что протест не закончится, пока их требования не выполнят.
В Польше фермеры в желтых жилетах вышли блокировать трассу / фото twitter.com/kolodziejczak_m
Под Варшавой фермеры, одетые в желтые флуорисцентные жилеты, вышли блокировать одну из главных дорог страны - трассу А2.
Как сообщает RMF 24, в результате протеста на дороге образовалась километровая пробка.
Надпись на плакате: хотим жить и работать для Польши, а не быть невольниками внешнего капитала в своей стране / фото Michał Dobrołowicz / RMF
Протестующие требуют исправления ситуации с фермерством в стране, в частности борьбы с африканской чумой свиней и возмещения средств за убитых животных.
Фермеры заявляют, что протест не закончится, пока не будет какого-нибудь результата. Они требуют, чтоб к ним приехал премьер Матеуш Моравецкий, которому они изложат свои требования и будут ждать их исполнения.
Из-за протестов на трассе образовалась километровая пробка / фото Michał Dobrołowicz / RMF
Как сообщал УНИАН, желтые жилеты стали символом протеста, после массовых акций во Франции, где люди требовали снижения акцизов на топливо.
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