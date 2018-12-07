Отправился к своим героям: прах создателя мультсериала о Губке Бобе развеяли в море

Хилленберг умер в возрасте 57 лет.

Творец знаменитого мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг, который умер 26 ноября, после смерти отправился к своим героям.

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Как сообщает TMZ, после кремации прах создателя развеяли в море, недалеко от побережья Калифорнии.

Известно, что персонажи сериала живут на дне океана. Хилленберг начал создавать мультфильм, когда еще преподавал морскую биологию в Океанографическом институте в Калифорнии.

Действие почти всех серий происходит в подводном городке Бикини-Боттом, расположенном на дне Тихого океана.

Как сообщаль УНИАН, Хилленберг умер в возрасте 57 лет. Причиной его смерти стала страшная болезнь - боковой амиотрофический склероз. Этот недуг, который диагностировали у создателя мультсериала в марте 2017 года, поражает клетки мозга.