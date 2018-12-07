В Вашингтоне и Лондоне зажгли огни рождественских елок (фото, видео)

Символы Нового года украсили перед зданием Конгресса в Вашингтоне и на Даунинг стрит в Лондоне.

В Вашингтоне перед зданием Конгресса зажгли елку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дерево привезли из национального леса в штате Орегон. По традиции, в этом штате выбирали и ребенка, который зажжет рождественскую елку. В этом году почетная роль досталась 9-летней девочке Бриджит, которая победила в конкурсе школьных сочинений.

Символ Нового года украсили и на Даунинг стрит в Лондоне. Под аплодисменты огни на елке зажгла британская премьер Тереза Мэй вместе с тремя детьми. Именно они в этом году разработали дизайн открыток для Мэй.

Напомним, ранее, как сообщал УНИАН, первая леди США Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству.