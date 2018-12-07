В Сеуле Санта Клаусы устроили праздничный ужин для рыб (фоторепортаж)

В Южной Корее Санта-Калуса устроили рождественское шоу с рыбами в аквариуме.

В Сеуле накануне Рождества устроили уже традиционное необычное подводное шоу.

Южнокорейские дайверы, одетые в костюмы Санта-Клауса, устроили рождественский ужин для рыб в аквариуме Коекс в Сеуле, Южная Корея. Хотя официальной религией Южной Кореи является буддизм, около 30% населения – это христиане, и Рождество является одним из самых больших праздников, отмечающихся в Южной Корее.

Читайте такжеРождественское пополнение: в бельгийском зоопарке под присмотром видеокамер родился 100-килограммовый слоненок (видео)

Серебристые сардины под музыку кружились в танце вместе с драйвером-Сантой.

Чтобы рыбы танцевали, создавая облака различных форм, профессиональный дайвер в костюме Санты на протяжении спектакля их подкармливал. В этом сказочном аквариуме даже гигантский скат-орляк - послушный и как завороженный.